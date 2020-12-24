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Huawei Nova 8 Pro получил уникальный дизайн основной камеры (фото)

Huawei Nova 8 Pro получил уникальный дизайн основной камеры (фото)

В Сети появились живые фотографии смартфона Huawei Nova 8 Pro, который выделяется уникальным дизайном основной камеры.

Как видно на фото, устройство оснащается достаточно необычной основной камерой. Ее блок в левом верхнем углу имеет овальную форму. В блоке в верхней части размещается один очень крупный 64-Мп датчик изображения, а ниже в два ряда расположены еще три датчика и светодиодная вспышка.


Фото: ilenta

Изображения также демонстрируют лицевую панель, на которой находится экран-водопад. В его верхнюю левую часть врезана двойная фронтальная камера. Внизу есть чуть толще, чем остальные, рамка.

Согласно имеющейся информации, Huawei Nova 8 Pro получит OLED-дисплей с частотой 120 Гц, 8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ флэш-памяти, поддержку зарядки мощностью 66 Вт.

Стоимость ожидаемого устройства будет стартовать от $612.

По материалам iLenta
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