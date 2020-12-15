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Альфа-Банк открыл во Львове AHUB: пространство для бизнес-встреч, программы онлайн- и офлайн-обучения

Альфа-Банк Украина представил многофункциональное пространство с коворкингом, переговорными комнатами и образовательной программой, которая благодаря онлайн-трансляциям будет доступна в любом уголке Украины или мира. Первая локация сети AHUB для клиентов Альфа-Банка Украина открыта на площади Рынок во Львове.

18 декабря 2020 года в историческом центре Львова открыто первое пространство AHUB в Украине. В частности, в хабе расположены:

  • коворкинг, построенный по принципу гибкого конструктора;
  • вместительный конференц-зал, в котором будут проходить образовательные и бизнес-мероприятия;
  • комфортные переговорные комнаты;
  • мультимедийные и креативные пространства.

Кроме того, в AHUB есть relax-комната, где арома- и звуковые эффекты будут способствовать повышению работоспособности или помогут гостям расслабиться. А в stress-комнате хаба посетители смогут снять напряжение и восстановить силы после встреч. Дополненная реальность в дизайне и интерьере будет настраивать на творческий лад и креативное мышление. А в дополнение в AHUB-баре подобрано оптимальное и полезное меню и всегда есть вкусный кофе.

Кроме доступа к бизнес-пространству, AHUB предлагает клиентам Альфа-Банка Украина образовательную программу – тематические офлайн- и онлайн-мероприятия, к которым клиенты смогут подключиться из любой точки Украины и мира.

Неотъемлемой частью дизайна интерьера пространства, расположенного в здании XVI века, стали вытынанки львовской художницы Дарьи Алёшкиной. Работы художницы-новатора были представлены во многих странах мира – от Польши до США и Японии. В частности, вытынанки Дарьи украшали штаб-квартиру ООН в Швейцарии.

«AHUB – это пространство для работы и встреч клиентов Альфа-Банка. Это место, которое кому-то может заменить офис или зал для переговоров, однако для нас это не просто современный коворкинг, но и новый формат общения и взаимодействия между банком и его клиентами. Мы создали это прекрасное пространство для тех, кто ищет новые идеи и нового себя. Потому что наши клиенты – новаторы, современные и азартные. Мы уверены, что именно таким людям понравится наша идея, поэтому сразу анонсируем открытие в следующем году AHUB в Киеве», – отметила Ольга Филипенко, исполнительный директор Альфа-Банка Украина.

Первое пространство сети AHUB работает для клиентов Альфа-Банка Украина во Львове по адресу: пл. Рынок, 26. График работы: с 8:00 до 20:00 в будние дни, и в выходные дни при проведении мероприятий. Подробную информацию о доступе в AHUB можно получить на сайте ahub.alfabank.ua или по телефону 7799. Возможны изменения в графике работы и ограничение количества посетителей в соответствии с карантинными ограничениями.

По материалам Альфа-Банк
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