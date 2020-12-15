Рада приняла закон для закупки инсулина и вакцин от COVID-19

Верховная Рада разрешила закупать за государственные средства лекарства, которые не включены в Национальный перечень основных лекарственных средств, но в которых нуждаются украинцы. Народные депутаты приняли за основу и в целом соответствующий законопроект №4472.
За документ проголосовали 282 нардепа.
Документ вносит изменения в заключительные и переходные положения Закона Украины “О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения” и откладывает на год (до 1 января 2022 г.) одну из норм этого закона.
Эта отсрочка позволит закупать за счет госбюджета или возместить стоимость (реимбурсация) тех лекарств, которые не включены в Национальный перечень основных лекарственных средств или Программу медицинских гарантий, но необходимы для лечения граждан.
Следует отметить, лекарства должны закупаться в соответствии с нацперечнем. Для того чтобы препарат мог попасть в перечень, он должен пройти определенную проверку на качество и эффективность.
Однако некоторые лекарства, например, инсулин или вакцины от COVID-19 закупаются без необходимости включения в такой перечень.
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