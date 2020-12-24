Xiaomi выпустила плиту, на которой можно готовить без посуды (фото)

Китайская компания Xiaomi создала «плиту будущего». Это очень интересное оборудование для кухни, на котором можно готовить без посуды. Называется эта индукционная плита Xiaomi Mijia Double-Port Cooker.
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На ней одновременно могут готовиться два разных блюда. С обеих сторон можно установить разную температуру, что очень удобно. Xiaomi Mijia Double-Port Cooker имеет также «режим большой сковороды». То есть готовить можно прямо на поверхности этой плиты, не пользуясь сковородкой или кастрюлей. Мощность плиты 2200 Вт.
Фото: itsider
На данный момент эта новинка предлагается на платформе коллективного финансирования всего за 135 долларов. Но когда это оборудование для кухни выйдет на рынок, цена, как всегда, станет выше. Поэтому все желающие могут оплатить его уже сейчас по низкой цене.
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