Twitter повторно откроет систему верификации пользователей в 2021 году

Вскоре Twitter снова разрешит пользователям запрашивать ту самую синюю галочку. Компания представила обновленную политику проверки пользователей, которая вступит в силу в январе 2021 года.

Пользователи, которые захотят пройти верификацию, должны будут выбрать соответствующую категорию и подтвердить их личность с помощью ссылок и других вспомогательных материалов. Получить синюю галочку смогут: госслужащие, компании, бренды, некоммерческие организации, СМИ, журналисты, деятели индустрии развлечений, спортсмены, активисты и другие влиятельные лица. Впоследствии появится больше категорий.

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Кроме того, в компании заявили, что введут специальные обозначения для ботов, а также мемориальные аккаунты, владельцы которых умерли. Компания заявила, что эти обозначения будут похожи на те, которые она добавляет к правительственным учреждениям, кандидатам на выборах и государственным СМИ.

Напомним, Twitter «приостановил» систему верификации в 2017 году.