Moderna уничтожила 400 тысяч доз бракованной COVID-вакцины

Компания Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от коронавируса из-за проблем с фильтрацией, что в результате скомпрометировало продукт.

Как передает Bloomberg, об этом заявил главный научный консультант Монсеф Слауи.

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Сбой на последних этапах производства привел к проблеме с фильтрацией и скомпрометировал продукт.

Бракованные дозы вакцины еще не были помещены во флаконы и были частью более широкой партии в 1,4 млн доз.

Несмотря на инцидент, представитель Moderna из Кембриджа Рэй Джордан отметил, что компания не выбивается из ранее намеченных планов произвести 20 млн доз в декабре и от 85 до 100 млн – в первом квартале 2021 года.