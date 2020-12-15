Moderna уничтожила 400 тысяч доз бракованной COVID-вакцины

Компания Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от коронавируса из-за проблем с фильтрацией, что в результате скомпрометировало продукт.
Как передает Bloomberg, об этом заявил главный научный консультант Монсеф Слауи.
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Сбой на последних этапах производства привел к проблеме с фильтрацией и скомпрометировал продукт.
Бракованные дозы вакцины еще не были помещены во флаконы и были частью более широкой партии в 1,4 млн доз.
Несмотря на инцидент, представитель Moderna из Кембриджа Рэй Джордан отметил, что компания не выбивается из ранее намеченных планов произвести 20 млн доз в декабре и от 85 до 100 млн – в первом квартале 2021 года.
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