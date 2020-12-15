"Это был год выживания": ведущие ассоциации возобновляемой энергетики подвели итоги года

Текущий 2020 год оказался трудным для украинской возобновляемой энергетики: среди проблем называют и кризис неплатежей, и ретроспективное снижение “зеленого” тарифа, невыполнение Правительством и НКРЕКП Меморандума и законов, политическое давление.

Об этом сообщили во время пресс-конференции представители ведущих отраслевых ассоциаций – Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, Украинской ветроэнергетической ассоциации, Европейско-Укараинского энергетического агентства и Ассоциации солнечной энергетики Украины.

“Если с конца 2019 начались дискредитационные разговоры о зеленой энергетике, о размере “зеленого” тарифа, принадлежности активов только олигархическим группам, то уже в 2020-м начался шантаж со стороны государства – неплатежи за произведенную электроэнергию из возобновляемых источников”, – отметил председатель УАВЭ Александр Козакевич.

По мнению представителей ассоциаций, следующий год также выглядит удручающе для возобновляемой энергетики.

“Ожидаемый дефицит средств на 2021 составит 25 млрд грн. Поэтому громкие заявления о высоком уровне ответственности перед инвесторами, которые звучат из уст первых лиц государства на мировых форумах и саммитах, некорректные по отношению к инвесторам в возобновляемую энергетику. Прямые иностранные инвестиции в Украину в 2020 году уменьшились в разы, не в последнюю очередь благодаря проблемам в возобновляемой энергетике”, – добавил он.

Возникшая проблема – существенно глубже, чем только проблема возобновляемой энергетики, считает управляющий партнер юридической компании Arzinger Тимур Бондарев.

“Все действия последних месяцев показывают, что государство просто не готово к кооперации. Если ничего не изменится, мы все окажемся в ситуации, где государство будет вынуждено возместить деньги связанные с покупкой соответствующей энергии. Мы также должны помнить, что государство понесет огромные убытки. Речь идет не только о материальном ущербе для государства, речь идет об огромном репутационном ущербе. Кредитный рейтинг всей страны, любой индустрии упадет. Ни одно финансовое учреждение не будет давать деньги в Украину, поскольку то, что сегодня работает, может быть завтра отменено росчерком пера любого представителя государства”, – отметил он.

По его словам, государство определило себе “козла отпущения”, у которого якобы нет денег на выкуп “зеленой” энергии и отстранилось от выполнения своих обязательств.

“То есть, они определили себе “козла отпущения”, у него нет денег. Это не так. Обязательства по стимулированию зеленой энергетики и ее обязательного выкупа брало на себя государство. Кого государство назначит “козлом отпущения” – никого не интересует. Государство будет отвечать”, – резюмировал Бондарев.