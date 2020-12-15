Шмыгаль анонсировал ряд шагов в борьбе с коррупцией в следующем году

В Украине в следующем году будет осуществлен ряд важных шагов в вопросе борьбы с коррупцией и улучшения условий для ведения бизнеса.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время онлайн-мероприятия «Украина и мир в 2021», организованного НВ.
“Будет много шагов. Разные шаги будут иметь разную важность, но реформа правосудия и установление конечного уровня справедливости – это для всех одинаково важно. Для каждого гражданина, для каждого бизнеса, для иностранных инвесторов. Это то, чем мы еженедельно занимаемся вместе с Президентом, с нашими международными партнерами», – сказал Шмыгаль.
В то же время он призвал набраться терпения и понимать, что борьба с коррупцией – это длительный процесс, и преодолеть это явление сразу невозможно.
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