Шмыгаль анонсировал ряд шагов в борьбе с коррупцией в следующем году

В Украине в следующем году будет осуществлен ряд важных шагов в вопросе борьбы с коррупцией и улучшения условий для ведения бизнеса.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время онлайн-мероприятия «Украина и мир в 2021», организованного НВ.

“Будет много шагов. Разные шаги будут иметь разную важность, но реформа правосудия и установление конечного уровня справедливости – это для всех одинаково важно. Для каждого гражданина, для каждого бизнеса, для иностранных инвесторов. Это то, чем мы еженедельно занимаемся вместе с Президентом, с нашими международными партнерами», – сказал Шмыгаль.

В то же время он призвал набраться терпения и понимать, что борьба с коррупцией – это длительный процесс, и преодолеть это явление сразу невозможно.

Справка Finance.ua:

За 10 месяцев 2020 года в восприятии украинцами уровня коррупции в государстве произошли определенные негативные изменения: существенно увеличилось число тех, кто считает уровень коррупции в Украине критическим.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в течение ноября внесло в реестр коррупционеров сведения о 455 человеках, среди которых больше всего – более трети – депутаты местных советов.

Антикоррупционная стратегия Украины до 2024 года имеет 5 основных принципов и очерчивает рамки деятельности всех органов власти.

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