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Потребительские настроения украинцев улучшились благодаря оживлению в экономике

Потребительские настроения украинцев улучшились благодаря оживлению в экономике

Индекс потребительских настроений в Украине в ноябре 2020 года составил 65,7 п., что на 3,3 п. выше, чем в октябре. Причиной роста могло стать оживление деловой активности в октябре и ослабление девальвационных ожиданий.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения составил 62,0, что на 7,1 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в ноябре не претерпел существенных изменений и составляет 68,2.

В ноябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы стабилен и составляет 147,6. Индекс инфляционных ожиданий не изменился и составляет – 187,4. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 5,8 п. и составляет 154,8.

“В ноябре 2020 г. потребительские настроения немного улучшились. Возможные причины такого улучшения – это рост занятости и деловой активности в октябре, ослабление девальвационных ожиданий. Наибольший прирост показал индекс целесообразности делать крупные покупки, который вернулся на уровень июля-сентября после падения в октябре”, – комментируют аналитики Info Sapiens.


График: Info Sapiens

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По материалам РБК-Украина
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