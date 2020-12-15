Правительство продлило на год действие спецпошлины на некоторые товары происхождением из России

Кабмин 16 декабря продлил на год действие постановления от 17 августа 2020 года, которое предусматривает применение спецпошлины на отдельные товары происхождением из РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы в Telegram.
“Реализация постановления в целом является ответом РФ на применение им торговых и ограничительных мер в торговле против Украины. Предусмотренные постановлением положения будут способствовать обеспечению защиты национальных интересов и безопасности Украины, в частности подтверждают признание РФ как государства-агрессора”, – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили перечень товаров, в отношении которых продолжает действовать специальная пошлина:
Отмечается, что постановление с изменениями вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу 31 декабря 2021 года или после прекращения применения РФ дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины.
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