Введение электронной торговой системы отсрочено: Президент подписал закон

В Украине отсрочили запуск торговой электронной системы для проведения концессии. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Документ предусматривает отсрочку запуска торговой е-системы до 1 сентября 2021 года. Отсрочка была нужна для обеспечения создания системы и надлежащей подготовки к внедрению.
Как пояснили в Офисе президента, пандемия коронавируса стала существенным препятствием для внедрения этой е-системы.
“Реализация положений закона будет способствовать надлежащей разработке качественных и понятных правил функционирования электронной торговой системы, надлежащих алгоритмов защиты конфиденциальной информации, размещенной в данной системе, а также стабильности работы созданной инфраструктуры”, – добавили в ОП.
Первоначально запуск должен был состояться 1 октября 2020 года.
Напомним, парламент поддержал отсрочку запуска электронной системы для проведения концессии в начале декабря. Законопроект во втором чтении поддержали 280 нардепов.
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