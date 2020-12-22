Через три-четыре года электрокары будут стоить, как традиционные авто - BloombergNEF

Стоимость электрокаров может упасть до уровня традиционных авто всего за три-четыре года, после чего они станут даже дешевле.
Об этом свидетельствуют исследования BloombergNEF.
Электромобили и электробусы уже давно сопровождаются более высокими начальными затратами, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания, из-за высокой стоимости аккумуляторов. Но рыночные аналитики считают, что разрыв в ценах сократится, как только цена на батареи упадет до $100 за киловатт-час – поворотный момент, который, как ожидает BloombergNEF, состоится в 2023 году.
Цена на батареи упала почти на 90% за последнее десятилетие с $1100 за киловатт-час в 2010 году до $137 долларов в 2020 году.
Исследователи нашли примеры аккумуляторных батарей для электрических автобусов в Китае, которые стоят меньше $100 за киловатт-час. Средняя цена батареи для электробуса в азиатской стране составляет $105 за киловатт-час.
«Всего через несколько лет мы увидим поворотный момент в средней цене на батареи, – говорится в исследовании BloombergNEF. – Наш анализ показывает, что даже если цены на сырье (необходимое для создания аккумуляторов – ред.) вернутся к пиковым показателям, которые наблюдались в 2018 году, это только замедлит снижение средних цен на два года, а не полностью выведут из строя отрасль».
BloombergNEF прогнозирует, что к 2030 году цены на аккумуляторы упадут до $58 за киловатт-час. Один из возможных способов достижения этого – крупномасштабное производство твердотельных аккумуляторов, изготовление которых составляет 40% от стоимости литий-ионных аккумуляторов.
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