Директор биржи "наварил" миллионы на афере с четырьмя банками - ГБР

Следователи объявили подозрение генеральному директору торговой биржи в злоупотреблении полномочиями, которые повлекли 24 млн грн убытков четырем банкам из-за неуплаты гарантийного взноса участником торгов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что гендиректор противоправно допустил субъекта хозяйствования к участию в торгах по продаже пула активов четырех неплатежеспособных банков, которые управляются уполномоченными лицами ФГВФЛ на ликвидацию, без внесения им обязательного гарантийного взноса в сумме 24 млн грн.

В результате согласованных действий участников торгов цена лота была уменьшена вдвое.



Фото: ГБР

Так, 22 ноября 2019 года указанный субъект хозяйствования стал победителем торгов, поскольку предложил наибольшую цену за пул активов, а именно 304 млн грн.

Однако он нарушил условия проведения аукциона, отказавшись от приобретения лотов, а право на приобретение активов перешло участнику аукциона, который предложил следующую по величине ставку – 150,5 млн грн, проинформировали в ГБР.



Фото: ГБР

Отмечается, что из-за нарушений со стороны субъекта хозяйствования сумма гарантийного взноса должна была быть перечислена указанным банкам. Однако средства не поступили на счета, поскольку взнос не был уплачен, что нанесло им 24 млн грн убытков.

В рамках указанного уголовного производства следователями проведено 7 санкционированных обысков, добыты дополнительные доказательства в производстве.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Санкция инкриминируемой статьи ст. 364-1 ч. 2 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа от 4000 до 6000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.