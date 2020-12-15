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В Офисе президента объяснили, как будет работать закон об «инвестнянях»

В Офисе президента объяснили, как будет работать закон об «инвестнянях»

В Офисе Президента приветствуют принятие Верховной Радой президентского закона о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, который поможет возобновить инвестиционную активность в Украине после кризисного 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями позволяет Украине ввести конкурентные со странами-соседями условия для стимулирования привлечения как внутренних, так и международных инвесторов», – объяснила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив.

По ее словам, в ОП ожидают, что этим инструментом воспользуются как внутренние украинские инвесторы, которые хотят или расширять производство или строить новые проекты, так и иностранные.

Отмечается, что, согласно закону, государственной поддержкой могут воспользоваться инвесторы, которые инициируют проекты с инвестициями от 20 млн евро со сроком реализации проекта до пяти лет и создают новые рабочие места.

Общий объем государственной поддержки для новых инвестпроектов может составлять до 30% от их объема.

Поддержка будет предоставляться предприятиям, которые работают в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.

Кроме того, принятым законом предусмотрена специальная правительственная уполномоченная организация, которая будет заниматься сопровождением этих инвестиционных проектов, помощью инвесторам от начала проекта и в течение всего времени их продолжительности.

Справка Finance.ua:

  • 17 декабря Верховная Рада приняла в повторном втором чтении и в целом президентский закон №3760 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями».
  • По мнению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, этот законопроект – позитивный сигнал для инвесторов и стимулирования развития экономики.

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По материалам УКРИНФОРМ
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