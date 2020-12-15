В Офисе президента объяснили, как будет работать закон об «инвестнянях»

В Офисе Президента приветствуют принятие Верховной Радой президентского закона о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, который поможет возобновить инвестиционную активность в Украине после кризисного 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями позволяет Украине ввести конкурентные со странами-соседями условия для стимулирования привлечения как внутренних, так и международных инвесторов», – объяснила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив.
По ее словам, в ОП ожидают, что этим инструментом воспользуются как внутренние украинские инвесторы, которые хотят или расширять производство или строить новые проекты, так и иностранные.
Отмечается, что, согласно закону, государственной поддержкой могут воспользоваться инвесторы, которые инициируют проекты с инвестициями от 20 млн евро со сроком реализации проекта до пяти лет и создают новые рабочие места.
Общий объем государственной поддержки для новых инвестпроектов может составлять до 30% от их объема.
Поддержка будет предоставляться предприятиям, которые работают в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.
Кроме того, принятым законом предусмотрена специальная правительственная уполномоченная организация, которая будет заниматься сопровождением этих инвестиционных проектов, помощью инвесторам от начала проекта и в течение всего времени их продолжительности.
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