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LG создала автономного робота с функцией дезинфекции ультрафиолетовым светом

LG создала автономного робота с функцией дезинфекции ультрафиолетовым светом

Компания LG Electronics объявила о разработке автономного робота, который будет использовать ультрафиолетовый свет для дезинфекции зон с высоким тактильным взаимодействием и интенсивным движением. LG планирует предложить УФ-робота гостиничным, розничным, корпоративным и образовательным секторам в США в начале 2021 года.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Разработку представят на выставке CES 2021. Предполагается, что робот обеспечит новый стандарт гигиены, поможет дезинфицировать зоны с наибольшим прикосновением и интенсивным движением.


Фото: LG

“Такой автономный робот появился в то время, когда соблюдение правил гигиены является наивысшим приоритетом для гостей отелей, студентов и посетителей ресторанов. Потребители могут быть уверены в том, что робот LG с функцией дезинфекции ультрафиолетом поможет снизить влияние потенциально опасных микробов”, – сообщил вице-президент Ро Кю-чан, глава подразделения робототехники LG Business Solutions.


Фото: LG

Благодаря своей конструкции робот сможет легко передвигаться по любым поверхностям, обрабатывая поверхности комнат за 15-30 минут, очищая несколько зон взаимодействия на одном заряде батареи.

Он спроектирован таким образом, чтобы быть простым в эксплуатации и может быть интегрирован в любые зоны очистки, не требуя для работы большой и длительной подготовки персонала или специалистов. Следить за ходом работы можно будет с помощью смартфона или планшета.

Воздействие ультрафиолетовых лучей на людей будет сведено к минимуму с помощью встроенного предохранителя, активированного датчиками обнаружения движения человека, нажатием кнопки аварийной остановки или через мобильное приложение.

По материалам Телеканал 24
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