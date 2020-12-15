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Qualcomm и Google расширяют программу обновлений Android для смартфонов до 4 лет

Qualcomm и Google расширяют программу обновлений Android для смартфонов до 4 лет

Обновление Android для смартфона требует участия не только разработчика ОС, но и поддержки со стороны производителей железа. Новая совместная программа Google и Qualcomm призвана расширить срок гарантированного обновления гаджетов с процессорами Snapdragon. Благодаря партнёрству компаний владельцы таких устройств вскоре смогут получать регулярные апдейты в течение четырёх лет, правда, с определёнными оговорками.

По заявлению пресс-службы Qualcomm, смартфоны на базе мобильных платформ Snapdragon получат четырёхлетнюю программу обновлений, включающую три апдейта ОС Android и последующие патчи безопасности в течение года. При этом нововведение затронет только модели с поддержкой Project Treble и не коснётся устройств, представленных в 2020 году. Таким образом, покупатели гаджетов образца 2021-го, оснащённых чипами Snapdragon 888, смогут рассчитывать на получение Android 14.

Кроме того, чипмейкер заявил об участии в программе и устройств с другими фирменными SoC, представленными после нового флагмана, однако их перечень пока не опубликован. В случае попадания в «список Qualcomm» смартфоны на базе мобильных платформ Snapdragon будут обновляться на год дольше, чем актуальные модели с процессорами 800-й серии.

По материалам 4PDA
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