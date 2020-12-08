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Альфа-Банк Украина стал резидентом сети коворкингов Creative States

Альфа-Банк Украина стал резидентом сети коворкингов Creative States и первым универсальным банком, который выбрал формат внешнего гибкого офиса для своих сотрудников.

В коворкингах Creative States в Киеве и Днепре Альфа-Банк Украина разместит часть сотрудников внутреннего IT-проекта Sparta, в рамках которого ведется разработка нового цифрового банка Sense SuperApp и других диджитал-проектов, а также оцифровка внутренних процессов банка. Для этого Альфа-Банк арендовал в коворкингах мини-офисы и рассматривает возможности дальнейшего расширения.

На фото (слева направо): Илья Кенигштейн, основатель и CEO Creative States, Ольга Филипенко, исполнительный директор Альфа-Банка Украина, Мария Гаравская, HR-директор Альфа-Банка Украина, Андрей Гриценюк, IT-директор Альфа-Банка Украина

«Мы постоянно находимся в поиске новых возможностей и форматов работы команды банка. Так, еще до карантина мы запустили удаленные рабочие места для отдельных support-подразделений. А сегодня стали первым универсальным банком, который пошел по пути организации рабочих пространств в коворкингах, разрушая таким образом стереотипы о классическом банкинге», — говорит Мария Гаравская, HR-директор Альфа-Банка Украина.

Статус резидента Creative States для Альфа-Банка — это также новый формат взаимодействия банка с партнерами и клиентами.

«Коворкинги давно перестали быть офисами для IT и стартапов. Сегодня это комьюнити, которые объединяют прогрессивные компании и лидеров бизнес-среды, создавая условия для эффективного взаимодействия между компаниями из разных отраслей», — прокомментировал Андрей Гриценюк, IT-директор Альфа-Банка Украина.

«Мы рады приветствовать Альфа-Банк Украина в Creative States и еще раз доказать: сегодня гибкие офисы — это самый предпочтительный и эффективный формат для бизнеса. Сначала коворкинги были задуманы исключительно для IT. Теперь же среди наших резидентов — реальный сектор экономики и венчурные фонды. Еще вчера никто бы не поверил, что банк может переехать в коворкинг. А сегодня это новая реальность», — уверен Илья Кенигштейн, основатель и CEO Creative States.

Справка:

Альфа-Банк Украина — крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. Согласно классификации Национального банка Украины, Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, является системно важным банком и находится в топ-10 финансовых учреждений страны по объему активов.

Creative States — быстрорастущая сеть креативных бизнес-пространств. Кроме развитой офисной инфраструктуры, Creative States предлагает резидентам доступ к профессиональному комьюнити для нетворкинга, партнерств и кооперации. Сеть запущена Ильей Кенигштейном в 2019 году и на сегодня оперирует четырьмя пространствам в Киеве и Днепре общей площадью около 12 тыс. кв.м. В ближайших планах компании — запуск новой локации в столице, первой франшизы и выход на европейский рынок.

По материалам Альфа-Банк
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