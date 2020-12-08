По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (31,537 млн грн и 28,609 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (42 и 43), максимальный курс продажи доллара 28,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,94-27,95 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 85 активных заявок по доллару на сумму 60,146 грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,0000 – 2 222
27,9600 – 30 000
27,9500 – 5 000
27,9500 – 15 000
27,9500 – 10 000
27,9500 – 10 000
27,9500 – 40 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,9500 – 5 000
27,9600 – 3 000
27,9600 – 10 000
27,9700 – 20 000
27,9700 – 20 000
27,9700 – 20 000
27,9700 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0022 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9327 грн
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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