В Украине появилась первая кобейджинговая платежная карта (фото)

В Украине появилась первая кобейджинговая платежная карта “ПРОСТИР-UnionPay International”. Об этом сообщает Национальный банк на странице в FACEBOOK.

Что это дает. Выбрав эту карту, пользователи смогут свободно рассчитываться ею не только в Украине в сети из более 350 тыс. торговых терминалов, но и за рубежом – в 178 странах мира. Также это касается расчетов в интернете и снятия наличных в банкоматах. Это стало возможным благодаря активному сотрудничеству НПС “ПРОСТИР” и международной платежной системы UnionPay.

Первым банком-партнером в этом проекте стал АБ “Укргазбанк”. Кобейджинговая карта сочетает в себе технологии и преимущества сразу двух платежных систем – ПРОСТИР и UnionPay.



Выпуск кобейджинговых карт будет интересным и выгодным украинским банкам, ведь это позволит разнообразить их продуктовую линейку и оптимизировать расходы, в том числе за счет более дешевого их обслуживания, поскольку все операции по карте на территории Украины обрабатываются по правилам и тарифам ПРОСТИР. Обе платежные системы видят взаимовыгодные преимущества такого совместного проекта.

Для национальной платежной системы это существенное расширение сети приема карт ПРОСТИР и новый этап эволюции системы.

Справка Finance.ua:

В ноябре 2018 года UnionPay International вышла на украинский рынок и стала четвертой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент. Активную работу с украинскими банками эта платежная система начала в конце 2019 года.