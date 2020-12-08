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В Украине появилась первая кобейджинговая платежная карта (фото)

В Украине появилась первая кобейджинговая платежная карта “ПРОСТИР-UnionPay International”. Об этом сообщает Национальный банк на странице в FACEBOOK.

Что это дает. Выбрав эту карту, пользователи смогут свободно рассчитываться ею не только в Украине в сети из более 350 тыс. торговых терминалов, но и за рубежом – в 178 странах мира. Также это касается расчетов в интернете и снятия наличных в банкоматах. Это стало возможным благодаря активному сотрудничеству НПСПРОСТИР” и международной платежной системы UnionPay.

Первым банком-партнером в этом проекте стал АБ “Укргазбанк”. Кобейджинговая карта сочетает в себе технологии и преимущества сразу двух платежных систем – ПРОСТИР и UnionPay.

Выпуск кобейджинговых карт будет интересным и выгодным украинским банкам, ведь это позволит разнообразить их продуктовую линейку и оптимизировать расходы, в том числе за счет более дешевого их обслуживания, поскольку все операции по карте на территории Украины обрабатываются по правилам и тарифам ПРОСТИР. Обе платежные системы видят взаимовыгодные преимущества такого совместного проекта.

Для национальной платежной системы это существенное расширение сети приема карт ПРОСТИР и новый этап эволюции системы.

Справка Finance.ua:

  • В ноябре 2018 года UnionPay International вышла на украинский рынок и стала четвертой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент. Активную работу с украинскими банками эта платежная система начала в конце 2019 года.
  • НПСПРОСТИР” – это национальная платежная карточная система, созданная Национальным банком Украины. Сегодня участниками системы являются 54 учреждения. Общее количество платежных карт ПРОСТИР составляет более 600 тыс. шт.
По материалам Finance.UA
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