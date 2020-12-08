В Украине появилась первая кобейджинговая платежная карта (фото)

В Украине появилась первая кобейджинговая платежная карта “ПРОСТИР-UnionPay International”. Об этом сообщает Национальный банк на странице в FACEBOOK.
Что это дает. Выбрав эту карту, пользователи смогут свободно рассчитываться ею не только в Украине в сети из более 350 тыс. торговых терминалов, но и за рубежом – в 178 странах мира. Также это касается расчетов в интернете и снятия наличных в банкоматах. Это стало возможным благодаря активному сотрудничеству НПС “ПРОСТИР” и международной платежной системы UnionPay.
Первым банком-партнером в этом проекте стал АБ “Укргазбанк”. Кобейджинговая карта сочетает в себе технологии и преимущества сразу двух платежных систем – ПРОСТИР и UnionPay.
Выпуск кобейджинговых карт будет интересным и выгодным украинским банкам, ведь это позволит разнообразить их продуктовую линейку и оптимизировать расходы, в том числе за счет более дешевого их обслуживания, поскольку все операции по карте на территории Украины обрабатываются по правилам и тарифам ПРОСТИР. Обе платежные системы видят взаимовыгодные преимущества такого совместного проекта.
Для национальной платежной системы это существенное расширение сети приема карт ПРОСТИР и новый этап эволюции системы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев о бюджете: мы бедная страна и не можем обеспечить европейские пенсииВчера, 12:44 - 1705 14
Как изменились цены 2-комнатных квартир на вторичном рынке (инфографика)Вчера, 13:00 - 3678 11
ЕС профинансирует разработку сетей 6GВчера, 04:56 - 710 11
В Украине Международная сеть пиццерий "задолжала" 75 миллионов гривен налоговВчера, 12:30 - 2071 5
На развитие метро в Киеве потратят миллиард гривен в следующем годуВчера, 08:37 - 576 5
Правительство изменило порядок госрегистрации транспортных средствВчера, 16:00 - 4498
Как изменились цены 2-комнатных квартир на вторичном рынке (инфографика)Вчера, 13:00 - 3678 11
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 3074
Курс доллара, заложенный в бюджете на 2021 годВчера, 12:00 - 2949 2
В Украине Международная сеть пиццерий "задолжала" 75 миллионов гривен налоговВчера, 12:30 - 2071 5
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусомПозавчера, 12:10 - 1323
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1336 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1513
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 2081 1
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 4031 12