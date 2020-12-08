Строительство метро на Виноградарь может затянуться из-за пандемии

Кабинет Министров на заседании 16 декабря принял постановление о возможности выплаты субподрядчикам 95% стоимости работ по контракту более чем на 34 месяца, вместо 24 месяцев – это связано с пандемией.
Ранее предполагалось, что заказчики могут осуществлять выплату аванса в размере до 95% стоимости указанных работ по договору на срок менее 24 месяцев.
В пояснительной записке к проекту постановления КМУ отмечается, что для выполнения работ требуется большой объем материалов и оборудования индивидуального изготовления, которое требует полной предоплаты. Отдельные элементы требуют для производства более 24 месяцев: элементы комплексной автоматизированной системы регулирования движения поездов, энергоснабжения и тому подобное.
Но пандемия COVID-19 привела к ограничениям в импорте и экспорте многих стран, в связи с чем получение части заказанного и частично оплаченного оборудования и техники стало невозможным. Без них не может осуществляться продолжение строительных работ.
Напомним, в феврале сообщалось, что работы по строительству метро на Виноградарь шли по графику – тогда его готовность оценивалась в 20%, объект обещали сдать до конца 2021 года.
Компания “Киевметрострой” занимается работами по продлению Сырецко-Печерской ветки метрополитена от станции “Сырец” до жилого массива Виноградарь.
Для этого нужно достроить еще две станции: “Мостицкая” и “Проспект Правды” – их должны ввести в эксплуатацию одновременно.
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