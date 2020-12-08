День финансов: основные цифры бюджета-2021, новые правила регистрации авто

Среда, 16 декабря. Что депутаты подготовили в бюджете на следующий год, и чем отличается спецфонд от “ковидного”.
Бюджет на 2020 год: основные цифры. Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете на 2021:
Спецфонд вместо “ковидного”. В 2021 году в Украине предусмотрено создание спецфонда, который будет решать вопросы, связанные с противодействием COVID-19. Кроме 2,6 млрд, предусмотренных на вакцинации, в этом фонде будут закладываться средства дополнительные на вакцинации, на борьбу с коронавирусом и на финансовую поддержку медиков.
Рада отменила возрастные ограничения для работы на госслужбе. Согласно закону, который приняла Рада, госслужащего могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста по его согласию. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения. Однако не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.
Закон об е-коммуникациях. Сегодня Рада также приняла закон «Об электронных коммуникациях», адаптирующий украинское законодательство в сфере электронных коммуникаций к европейским стандартам. Законом определяются правовые основы деятельности поставщиков электронных коммуникационных сетей или услуг, подробнее об этом – здесь.
Новые правила регистрации автомобилей. Кабмин принял проект постановления, меняющий порядок госрегистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств. Теперь появилась возможность подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров через е-кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг. Кроме этого, упрощаются процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятии их с учета.
НАБУ открыло дело на Гонтареву и Авакова. НАБУ расследует дело о возможной причастности министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой к незаконному завладению 62 млн евро ПАО “Citycommerce Bank”, производства открыли по решению ВАКС. В феврале 2019 года антикоррупционная прокуратура Австрии в рамках расследования отмывания украинских денег через Meinl Bank вышла на 30 человек и одно объединение, среди которых есть граждане Украины.
Исторический максимум цены биткойна. 16 декабря цена самой популярной в мире криптовалюты – биткойна – впервые в истории преодолела отметку в $20 042. За последние сутки цена первой криптовалюты выросла на 5%, недельный прирост составил более 10%.
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