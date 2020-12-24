Huawei открывает лабораторию, которая будет разрабатывать инновационные устройства для спорта и здоровья

Компания Huawei открыла лабораторию Health Lab в китайском городе Сиань. Здесь будут разрабатывать инновационные устройства для занятий спортом и отслеживания здоровья. В частности, здесь будут тестировать умные носимые устройства компании.

Так, инженеры лаборатории применяют более 10 тестов на надежность. Только те гаджеты, которые успешно прошли все испытания, выходят на рынок и становятся доступными для пользователей.

Для имитации различных сценариев тренировок используются более 20 профессиональных исследовательских установок. На основе собранных данных специалисты Huawei оптимизируют алгоритмы, анализирующие качество тренировок и отслеживают состояние здоровья пользователей.

В лаборатории работают более 40 исследователей, разработчиков и тестировщиков.

Из интересных фактов, исследователи лаборатории разработали систему сбора данных о состоянии здоровья бегунов. Для этого использовали профессиональную беговую дорожку с функцией измерения давления стопы на поверхность, кардиомаской, поясом-пульсометром и системой распознавания позы.

Так специалисты смогли отслеживать максимальное потребление кислорода, технику бега, частоту сердечных сокращений и количество калорий, сожженных во время тренировки.

В лаборатории собрали специалистов из разных отраслей, в частности тренеры и преподаватели физкультуры, медики, которые специализируются на реабилитации спортсменов, разработчики программного обеспечения и алгоритмов, биоинженеры, специалисты по проектированию конструкций и инженеры-тестировщики.