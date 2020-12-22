Штрафы за нарушение противопожарных правил существенно увеличат

16 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона №3755, усиливающий административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.
Законопроект предлагает увеличить штрафы:
Кроме этого, увеличатся размеры штрафов за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний о нарушении пожарной безопасности.
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