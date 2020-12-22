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Штрафы за нарушение противопожарных правил существенно увеличат

Штрафы за нарушение противопожарных правил существенно увеличат

16 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона №3755, усиливающий административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

Законопроект предлагает увеличить штрафы:

  • За нарушение требований нормативно-правовых актов и нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования для граждан — от 1700 до 3400 грн (сейчас 17-85 грн).
  • Должностных лиц – от 3400 до 5100 грн (сейчас от 85 до 170 грн).
  • За нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском, речном и воздушном транспорте – от 1700 до 3400 грн для граждан и от 3400 до 5100 грн для должностных лиц.

Кроме этого, увеличатся размеры штрафов за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний о нарушении пожарной безопасности.

Справка Finance.ua:

  • В начале февраля 2020 Верховная Рада увеличила штраф за уничтожение или повреждение леса в следствие нарушения пожарной безопасности до 2 тысяч гривен.
По материалам Finance.UA
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