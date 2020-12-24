Полиция продолжает выписывать штрафы по «еврономерам» на 8500 грн

20 ноября работники полиции в очередной раз остановили автомобиль на иностранной регистрации с требованием предъявить документы на право управления. В ответ водитель отмечал, что полиция не имеет права останавливать и выписывать постановления по ч.8 ст.121 КУоАП. Водитель ссылался при этом на «обещания» руководства МВД.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

Послушав аргументы водителя, работники полиции составили постановление об административном взыскании серии ГАА №924886 от 20.11.2020, которым водителя признали виновным в совершении административного правонарушения по ч.8 ст.121 КУоАП.

Напомним: согласно ч.8 ст.121 КУоАП управление водителем транспортным средством, в отношении которого есть ограничения, установленные Таможенным кодексом, а именно: нарушены сроки его временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита; транспортное средство используется для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине; транспортное средство передано во владение, пользование или распоряжение лицу, которое не ввозило его на таможенную территорию Украины или не помещало в таможенный режим транзита, предусматривает наложение штрафа на водителя в размере 8500 грн.

Указанным постановлением на водителя наложен штраф в размере 8500 грн. Водитель обжаловал постановление полиции в суде. Суд открыл производство. Рассмотрение дела назначено на 17.12.2020. (Дело №689/2300/20). Постановление суда является общедоступным и может быть пересмотрено любым желающим.

Если суд признает водителя виновным, то ему грозит ответственность по ч.9 ст.121 КУоАП, которая предусматривает штраф 17 000 грн. с лишением права управления сроком на 1 год и с платным изъятием авто или без такового. По этой норме штрафы налагает суд на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки.

Таким образом, пока владельцы ввозимых «евроблях» ожидают доступной растаможки, и таможенники, и работники полиции выписывают протоколы.