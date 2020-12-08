8 тысяч гривен для ФЛП: у кого есть возможность получить деньги до конца года

С 14 декабря запущена услуга по оформлению единовременной материальной помощи ФЛПам и наемным работникам в приложении и на портале Дія. За два первых дня зарегистрировалось 130 тысяч украинцев. Это все, в основном, ФЛПы.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в прямом эфире на канале “1+1”.
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“Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. Что касается 8 тысяч гривен – подача документов до 31 декабря, то есть время есть”, – прокомментировал министр.
Чтобы получить деньги до Нового года: Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 декабря 2020:
По его словам, выплаты получат те, основной КВЭД которых включен в Перечень видов экономической деятельности, которые могут пострадать в связи с ужесточением карантина. Программа “Помощь работодателям, которые могут потерять доход из-за карантина» не привязана к Перечню и реализуется через региональные Центры занятости.
Ознакомиться с порядком подачи документов всех программ можно по ссылке.
Напомним, по результатам опроса Finance.ua “Поможет ли бизнесу президентская выплата в 8 тысяч?” подавляющее большинство опрошенных заявили о том, что этих средств будет недостаточно для того, чтобы поддержать предприятие во времена кризиса. Таких среди респондентов оказалось 61%. Некоторые же вовсе не планирует подавать заявку на получение денег: 25% ФЛП во время карантина справляются и благодаря собственным усилиям.
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