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8 тысяч гривен для ФЛП: у кого есть возможность получить деньги до конца года

8 тысяч гривен для ФЛП: у кого есть возможность получить деньги до конца года

С 14 декабря запущена услуга по оформлению единовременной материальной помощи ФЛПам и наемным работникам в приложении и на портале Дія. За два первых дня зарегистрировалось 130 тысяч украинцев. Это все, в основном, ФЛПы.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в прямом эфире на канале “1+1”.

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“Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. Что касается 8 тысяч гривен – подача документов до 31 декабря, то есть время есть”, – прокомментировал министр.

Чтобы получить деньги до Нового года: Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 декабря 2020:

  • Кто обратится до 21-го декабря, тот средства получит до конца года.
  • Кто обратится после 21-го декабря – выплатят уже в новом году.

По его словам, выплаты получат те, основной КВЭД которых включен в Перечень видов экономической деятельности, которые могут пострадать в связи с ужесточением карантина. Программа “Помощь работодателям, которые могут потерять доход из-за карантина» не привязана к Перечню и реализуется через региональные Центры занятости.

Ознакомиться с порядком подачи документов всех программ можно по ссылке.

Напомним, по результатам опроса Finance.ua “Поможет ли бизнесу президентская выплата в 8 тысяч?” подавляющее большинство опрошенных заявили о том, что этих средств будет недостаточно для того, чтобы поддержать предприятие во времена кризиса. Таких среди респондентов оказалось 61%. Некоторые же вовсе не планирует подавать заявку на получение денег: 25% ФЛП во время карантина справляются и благодаря собственным усилиям.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 14 декабря более 33 тысяч украинцев успешно подали заявления о выплате единовременной материальной помощи работодателям, которые могут потерять доход из-за карантина. Кто имеет право на получение единовременной материальной помощи и как подать необходимые документы – здесь.
  • В Министерстве цифровой трансформации объяснили, что делать, если не работает “Дія”.
  • Мошенники не дремлют и «выплачивают» карантинные деньги. В киберполиции предупреждают украинцев о том, что мошенники в интернете выманивают деньги под видом якобы предоставления государственных компенсационных выплат по 8000 гривен.

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По материалам Finance.UA
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