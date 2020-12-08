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На трассе Киев-Одесса установили первую солнечную электростанцию для освещения дороги (видео)

На трассе Киев-Одесса установили первую солнечную электростанцию для освещения дороги (видео)

На автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса, 405 километр, установили первую солнечную электростанцию ​​для питания наружного освещения.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

Станция обеспечивает освещение участка дороги возле села Знаменка, где находится разворот и начало крутого подъема. Следующим этапом работ будет монтаж еще одного комплекса автономного освещения на 406 километре дороги.

Солнечная электростанция состоит из трех трекеров с фотоэлектрическими модулями, мощностью 36 кВт. Трекеры меняют свое положение в зависимости от того, в какой точке небосвода находится солнце. Панели собирают солнечную энергию, а батареи ее накапливают. Система работает в автономном режиме. С заходом солнца автоматически зажигаются фонари.

На участке дороги установили 48 батарей, 120 солнечных панелей, три трекера-конструкции для панелей и 30 фонарей. Также был установлен генератор, который включается при условии, если в течение трех дней держится пасмурная погода.

Освещение на солнечных панелях может проработать до 100 тысяч часов. Оборудование имеет защиту от коррозии, пылеобразования, а также атмосферных осадков и температурных перепадов.

По материалам Хмарочос
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