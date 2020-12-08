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НАПК в ноябре разоблачило 455 коррупционеров, больше всего - среди депутатов местных советов

НАПК в ноябре разоблачило 455 коррупционеров, больше всего - среди депутатов местных советов

Национальное агентство по предупреждению коррупции в течение ноября внесло в реестр коррупционеров сведения о 455 лицах, среди которых больше всего – более трети – депутаты местных советов.

Об этом сообщается на странице НАПК в FACEBOOK.

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Так, в целом в ноябре 72 человека были привлечены к уголовной, 382 – к административной и 9 – к дисциплинарной ответственности.

Среди привлеченных к уголовной ответственности – 7 депутатов местных советов, 4 полицейских, 2 таможенника.

Чаще всего к уголовной ответственности привлекали за:

  • предложение, обещание или дачу взятки – 41 раз;
  • принятие предложения, обещание взятки или получение взятки – 10 раз;
  • декларирование недостоверной информации или умышленное непредставление декларации – 8 раз.

Среди привлеченных к административной ответственности:

  • депутатов местных советов – 186 человек,
  • работников Нацполиции – 19 человек,
  • работников государственной службы – 25 человек.

К административной ответственности чаще всего привлекали за:

  • несвоевременную подачу декларации – 357 раз;
  • нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов – 14 раз;
  • несообщение или несвоевременное сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии – 9 раз.

С начала года в Реестр коррупционеров целом внесены данные по 4448 нарушителям. На сегодня в Реестре имеются сведения о 34 182 лицах.

По материалам УКРИНФОРМ
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