НАПК в ноябре разоблачило 455 коррупционеров, больше всего - среди депутатов местных советов

Национальное агентство по предупреждению коррупции в течение ноября внесло в реестр коррупционеров сведения о 455 лицах, среди которых больше всего – более трети – депутаты местных советов.
Об этом сообщается на странице НАПК в FACEBOOK.
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Так, в целом в ноябре 72 человека были привлечены к уголовной, 382 – к административной и 9 – к дисциплинарной ответственности.
Среди привлеченных к уголовной ответственности – 7 депутатов местных советов, 4 полицейских, 2 таможенника.
Чаще всего к уголовной ответственности привлекали за:
Среди привлеченных к административной ответственности:
К административной ответственности чаще всего привлекали за:
С начала года в Реестр коррупционеров целом внесены данные по 4448 нарушителям. На сегодня в Реестре имеются сведения о 34 182 лицах.
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