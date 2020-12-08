Межбанк: факторы сработают на дальнейшее укрепление гривны

Среда на валютном и ресурсном рынке продолжит тенденции этой недели и пройдет очень интересно и динамично. Основная причина – вчерашние рекордные размещения ОВГЗ на аукционе Минфина Украины. Было продано бумаг в эквиваленте на 51,4 млрд гривен, в том числе валютных на $266,1 млн и на 56,7 млн евро. Кроме традиционных госбанков, часть облигаций покупали и иностранцы, что является позитивным фактором для фондового рынка. Это огромные суммы для нашего рынка и сегодня день расчетов покупателей за эти облигации. Несмотря на то, что сегодня пройдет и погашение предыдущих выпусков ОВГЗ и процентов по ним на сумму около 11 млрд гривен – все равно государство получит порядка в эквиваленте 40 млрд гривен в бюджет. Такие суммы перечислений на счета Минфина Украины приведут к дефициту гривны на ресурсном рынке и усилят позиции нацвалюты на валютном межбанке.
Кроме этого, начинается период бюджетных платежей у клиентов, что также приводит к росту продаж валютной выручки экспортерами и снижает одновременно возможности импортеров по ее покупке. Это также работает в пользу гривны.
Излишек предложения доллара на межбанке опять будет выкупать Нацбанк, а его ценники останутся основным курсовым ориентиром для участников торгов в течение сессии. Превышение предложения над спросом создает предпосылки к дальнейшему проседанию котировок, но по факту – регулятор управляет этим процессом своими котировками.
Большинство факторов стимулирует дальнейшее укрепление гривны к цели в 27,60 в ближайший день-два. Но если НБУ “перестарается”, а часть крупных покупателей решит, что появился шанс подешевле закрыть свои валютные расчеты по концу года и одновременно выйдет на рынок со скупкой валюты – ситуация может очень быстро поменяться.
По нашим расчетам объем операций на торгах 16 декабря будет в пределах до $ 170-250 млн при заключении до 580-620 сделок.
Наличный рынок продолжит оставаться заложником ситуации на межбанке и обменники будут периодически менять свои ценники в течение дня в зависимости от поведения курса на межбанке.
“Подарок” для спекулянтов сегодня сделает заседание ФРС США по вопросам дальнейшей процентной политики, что приведет к новым валютным ралли по паре евро/доллар в ближайшие два дня. Скачки евро на международном рынке будут немедленно отражаться и на курсе евровалюты относительно гривны. “Игра” с евро останется основным инструментом для спекулятивных операций как на межбанке, так и на наличном рынке.
Курсы межбанка по нашему прогнозу 16 декабря будут в пределах: доллар – коридор 27,60-27,80 гривен, евро – коридор 33,50-33,85 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,75 / 27,77
евро – 33,71 / 33,73
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