День финансов: упрощение ведения кассовых операций, минус один банк, накопительные пенсии

Вторник, 15 декабря: о разных видах помощи бизнесу и накопительной системе пенсий:

НБУ отнес к категории неплатежеспособных еще один банк. Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО “Мисто Банк” к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня. Также Нацбанк начнет по-новому оценивать небанковские финучреждения.

Упрощение ведения кассовых операций в гривне для ФЛП. НБУ упрощает физическим лицам – предпринимателям ведение кассовых операций в национальной валюте ввиду отмены книги учета доходов. Такое постановление вступает в силу с 15 декабря 2020 года, в то же время подпункты, касающиеся упрощения учета ФЛПами, – с 1 января 2021 года.

Программа компенсации ЕСВ для юридических лиц. Как сообщает Минэкономики, еще одна программа для поддержки бизнеса на время ужесточения карантина – это единовременная компенсация субъектам хозяйствования ЕСВ. Воспользоваться программой могут только юридические лица, чья деятельность будет временно приостановлена в связи с ужесточением карантина. Размер единовременной компенсации рассчитывается как среднее значение уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев.

Единовременное пособие работодателю. С 14 декабря уже более 33 тысяч украинцев успешно подали заявления о выплате единовременной материальной помощи работодателям, которые могут лишиться дохода из-за карантина. Кто имеет право на получение единовременной материальной помощи и как подать необходимые документы – читайте здесь. Кстати, в Министерстве цифровой трансформации объяснили, что делать, если не работает “Дія”.

Мошенники не дремлют и «выплачивают» карантинные деньги. В киберполиции предупреждают украинцев о том, что мошенники в интернете выманивают деньги под видом якобы предоставления государственных компенсационных выплат по 8 тысяч гривен. Как они “разводят” граждан и что делать, чтобы не попасть на их удочку – читайте здесь.

Накопительные пенсии в Украине. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, введение накопительной пенсионной системы в Украине, по которой работодатель платит вдвое больше работника, будет плавным. Однако в следующем году оно не начнется, поскольку в целом этот законопроект еще не готов. Он напомнил, что сейчас законопроект предлагает вводить новые пенсионные ставки по принципу: 1% платит сотрудник, 2% – работодатель; 2% платит сотрудник, 4% – работодатель и т.д.