В концессии украинских железнодорожных вокзалов заинтересованы шесть инвесторов - УЗ

В концессии украинских железнодорожных вокзалов заинтересованы шесть инвесторов, поэтому АО “Укрзализныця” готовится к разработке технико-экономического обоснования проектов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

“АО “Укрзализныця” готовится к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта концессии вокзалов. На сегодня шесть компаний-инвесторов заинтересованы принять участие в концессионных проектах”, – говорится в сообщении.

И.о. члена правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский рассказал, что в УЗ провели конференц-звонки с заинтересованными компаниями – иностранными и украинскими и сделали рейтинг заинтересованности, чтобы понять, какие активы в первую очередь можно сдавать в концессию.

“Услышали требования инвесторов к структуре договоров концессии. После этого часть инвесторов отсеялась. Остался пул из пяти-шести крупных отечественных и зарубежных инвесторов, которые готовы участвовать в проектах. Следующим этапом будет разработка ТЭО”, – рассказал Перцовский.

Он добавил, что для вокзалов, которые пока не заинтересовали потенциальных концессионеров, будут максимально упрощены условия аренды.

“Все будет сдаваться по единым правилам на ProZorro.Продажи. Для понимания: сейчас официально сдано в аренду только 5% от предусмотренных в аренду площадей вокзалов. При этом остальная часть по факту сдается неофициально, мимо кассы. Мы хотим уже в начале 2021 года провести первые аукционы”, – уточнил и.о. члена правления Укрзализныци.

По словам Перцовского, УЗ разработает проект удобной навигации и функционального зонирования на вокзалах. Так, будут определены информационные зоны, места для продажи сувениров и обычных товаров, банкоматов и терминалов, сервисные зоны и прочее.