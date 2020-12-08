Аферы с недвижимостью: в Киеве разоблачили организованную преступную группу

В Киеве разоблачили 7 членов организованной преступной группы, которая проводила операции по незаконному завладению квартирами в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
«Киевской местной прокуратурой № 4 сообщено о подозрении 7 членам организованной преступной группы, которая вела деятельность на территории города Киева по завладению недвижимым имуществом граждан», – сказано в сообщении.
Установлено, что членами организованной преступной группы был налажен незаконный механизм, состоявший в подыскивании жилых помещений, право собственности на которые не было зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, которые находились в запущенном состоянии или в которых умерли или длительное время отсутствуют жильцы.
Получая доступ к таким квартирам, злоумышленники меняли замки и двери, чтобы единоличный иметь доступ к таким помещениям.
В дальнейшем по поддельным документам проводилась перерегистрация прав собственности на подставных лиц.
Вследствие документирования деятельности организованной преступной группы установлено, что ее членами в течение 2018 – 2019 годов проведена незаконная перерегистрация прав собственности на 4 квартиры.
По результатам расследования 7 членам ОПГ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 162 УК Украины.
На данный момент двое подозреваемых взяты под стражу и решается вопрос о взятии под стражу еще пятерых подозреваемых.
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