Только 1 из 10 гендиректоров компаний ожидают улучшения инвестклимата в 2021 году - ЕБА

Во второй половине 2020 года индекс инвестиционной привлекательности снизился до 2,40 баллов из 5 возможных – только 10% CEO надеются на улучшение инвестиционного климата в течение следующих 6 месяцев.

Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Европейcькой Бизнес Ассоциацией совместно с юридической фирмой Василий Киcиль и Партнеры.

Отмечается, что в предыдущем периоде показатель индекса составлял 2,51 баллов.

Результаты опроса:

большинство генеральных директоров членских компаний ассоциации, а именно 78%, считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, и этот показатель существенно увеличился с начала года – на 16%;

16% респондентов считают текущий инвестиционный климат нейтральным;

только 6% опрошенных считают инвестиционный климат благоприятным по сравнению с 4% в первой половине 2020 года.

При этом, оценка динамики бизнес-климата тоже продолжает падать. В частности, 66% директоров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущими 6 месяцами, еще 29% убеждены, что условия ведения бизнеса не претерпели изменений, и только 5% считают, что они несколько улучшились.

В то же время прогнозы на следующих полгода также ухудшаются.

“Только 10% СЕО надеются на улучшение инвестиционного климата в течение следующих 6 месяцев. В начале года таких было 15% и, как показывает текущая волна опроса, ожидания только 6% из них оправдались. Далее мнения разделились – 45% опрошенных считают, что инвестклимат не изменится в следующие полгода, и еще 45% прогнозируют, что условия ведения бизнеса в Украине еще больше ухудшатся”, – подчеркнули в Ассоциации.

50% CEO считают, что новым инвесторам будет невыгодно заходить в Украину в течение следующих 6 месяцев, при этом 12% утверждают, что выгодно, и еще 38% опрошенных колеблются.

Гендиректора назвали следующие приоритетные задачи на 2021 год, чтобы улучшить инвестклимат в Украине – перезагрузка судебной системы, деолигархизация власти, развитие эффективной и независимой антикоррупционной инфраструктуры, избавление от бюрократии, снижение административного и налогового давления на бизнес, назначение проевропейских реформаторов на государственные должности, возобновление и поддержка сотрудничества с международными финансовыми институтами, реформа правоохранительных органов и борьба с контрабандой.

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