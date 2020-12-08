Программа "5-7-9%": бизнес за неделю взял еще 620 млн грн дешевых кредитов

По правительственной программе “Доступные кредиты 5-7-9%” банки уже выдали бизнесу дешевых кредитов почти на 15,3 миллиарда гривен, из которых лишь за неделю – 265 кредитных соглашений на 621 миллион гривен.
Об этом ообщает пресс-служба Минфина.
“С момента старта программы “Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки уже выдали 6599 займов на общую сумму в 15,295 миллиарда гривен”, – сообщили в ведомстве.
По данным Минфина, с общей суммы 10,312 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,908 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 2,073 миллиарда гривен как антикризисные кредиты под 3%.
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