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Программа "5-7-9%": бизнес за неделю взял еще 620 млн грн дешевых кредитов

Программа "5-7-9%": бизнес за неделю взял еще 620 млн грн дешевых кредитов

По правительственной программе “Доступные кредиты 5-7-9%” банки уже выдали бизнесу дешевых кредитов почти на 15,3 миллиарда гривен, из которых лишь за неделю – 265 кредитных соглашений на 621 миллион гривен.

Об этом ообщает пресс-служба Минфина.

“С момента старта программы “Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки уже выдали 6599 займов на общую сумму в 15,295 миллиарда гривен”, – сообщили в ведомстве.

По данным Минфина, с общей суммы 10,312 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,908 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 2,073 миллиарда гривен как антикризисные кредиты под 3%.

По материалам Finance.UA
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