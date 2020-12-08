В Харькове работники «колл-центров» снимали со счетов украинцев деньги и переводили их в Россию (фото)

В Харькове милиция разоблачила группу злоумышленников, которые под видом работников банковских учреждений обманывали граждан. Всего к деятельности колл-центров были привлечены более 100 человек. Месячный доход злоумышленников составлял более 7 миллионов гривен.

Об этом сообщает Нацполиция.

Пресекли деятельность преступной группы детективы следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с оперативниками Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого 29 сентября 2020 по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что в период с июня по декабрь 2020 г. злоумышленники организовали в Харькове три «колл-центра». «Операторы» звонили клиентам банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их карточным счетам. В дальнейшем мошенники завладевали имеющимися на карточных счетах средствами потерпевших, проводя их перевод на подконтрольные членам группы счета. В дальнейшем деньги переводились на территорию государства-агрессора и уже в форме криптовалюты возвращались в Украину.

Деятельность группы была организована по всем правилам работы настоящих колл-центров. С этой целью были подысканы соответствующие офисные помещения, приобретена компьютерная техника, средства связи, проводилась работа по подбору администраторов, операторов и специалистов по программному обеспечению, их обучению. За работой потенциальных администраторов велся постоянный контроль, в частности, за выполнением поставленных «планов» по обману граждан.



Правонарушители широко использовали клиентскую базу одного из банковских учреждений, основанного государством-агрессором и действовавшего на территории Украины.