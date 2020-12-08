Беларусь сделает свою вакцину от COVID. Лукашенко назвал стоимость разработки

Беларусь намерена разработать свою вакцину от COVID. На ее создание может уйти около 5 млн белорусских рублей.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
По его словам, в Беларуси будут закупать готовую зарубежную вакцину, наладят производство российской, а также займутся разработкой собственной. Он также предположил, что COVID-19 станет такой же болезнью, как грипп.
“Нам понадобится вакцина. Нужно разработать свою, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, невелики: где-то около пяти миллионов рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении”, – заявил Лукашенко.
Отметим, на сегодня 5 млн белорусских рублей равны почти 2 млн долларов. Для сравнения, фармацевтический гигант Pfizer готов был потратить на разработку вакцины 1 млрд долларов. На данный момент неизвестно, сколько в итоге обошлось ее создание.
Напомним, ранее сообщалось, что вакцину от COVID в Украине ожидают в начале 2021 года, но точной даты поставок пока нет.
Между тем Всемирная организация здравоохранения призывает носить маски даже после прививки от коронавируса.
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