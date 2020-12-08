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Беларусь сделает свою вакцину от COVID. Лукашенко назвал стоимость разработки

Беларусь сделает свою вакцину от COVID. Лукашенко назвал стоимость разработки

Беларусь намерена разработать свою вакцину от COVID. На ее создание может уйти около 5 млн белорусских рублей.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, в Беларуси будут закупать готовую зарубежную вакцину, наладят производство российской, а также займутся разработкой собственной. Он также предположил, что COVID-19 станет такой же болезнью, как грипп.

“Нам понадобится вакцина. Нужно разработать свою, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, невелики: где-то около пяти миллионов рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении”, – заявил Лукашенко.

Отметим, на сегодня 5 млн белорусских рублей равны почти 2 млн долларов. Для сравнения, фармацевтический гигант Pfizer готов был потратить на разработку вакцины 1 млрд долларов. На данный момент неизвестно, сколько в итоге обошлось ее создание.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцину от COVID в Украине ожидают в начале 2021 года, но точной даты поставок пока нет.

Между тем Всемирная организация здравоохранения призывает носить маски даже после прививки от коронавируса.

По материалам РБК-Украина
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