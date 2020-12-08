По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (32,918 млн грн и 42,001 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 36), максимальный курс продажи доллара 28,79 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,82-27,83 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 89 активных заявок по доллару на сумму 74,919 грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,7900 – 33 333
27,9500 – 2 222
27,8500 – 10 000
27,8000 – 19 999
27,8000 – 40 000
27,8000 – 20 000
27,8000 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,5000 – 1 000
27,8000 – 15 000
27,8100 – 10 000
27,8200 – 20 000
27,8200 – 45 000
27,8200 – 22 000
27,8200 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,8457 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,8110 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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