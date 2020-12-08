Программа компенсации ЕСВ для юридических лиц (инфографика)

Еще одна программа для поддержки бизнеса на время ужесточения карантина – это единовременная компенсация субъектам хозяйствования ЕСВ.

Об этом сообщает Минэкономики.

Воспользоваться программой могут только юридические лица, чья деятельность будет временно приостановлена ​​в связи с ужесточением карантина.

Размер единовременной компенсации рассчитывается как среднее значение уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев.

Для получения пособия необходимо в период с 14 до 21 декабря подать в территориальный орган ГНС по месту учета заявление в электронной форме с использованием средства квалификационной электронной подписи.

В заявлении необходимо указать:

код территориального органа ГНС ;

название территориального органа ГНС ;

информацию о субъекте хозяйствования (налоговый номер, наименование, контактный телефон);

код и название основного вида экономической деятельности согласно КВЭД ;

банковские реквизиты для перечисления суммы (счет IBAN );

ФИО и подпись руководителя.

О результатах рассмотрения заявления субъекта хозяйствования направляется квитанция о внесении данных заявления в реестр (вторая квитанция), которая формируется в автоматическом режиме (в электронной форме) и является подтверждением внесения данных заявления в реестр.

Важно. Возмещение смогут получить компании, у которых нет задолженности по уплате ЕСВ на дату вступления в силу Закона, то есть по состоянию на 10 декабря 2020 г.

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