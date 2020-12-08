В Минздраве назвали количество украинцев для вакцинации от COVID-19 за государственный счет

В Украине от COVID-19 за государственный счет планируется вакцинировать 21 млн граждан.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Минздрав разработал четкий план вакцинации, определил группы людей, которых мы обязаны вакцинировать за счет государства… Моя позиция и позиция Президента, что вакцинировать в 2021 году мы должны за счет государства по крайней мере тех людей, которые входят в группу риска. Таких людей почти 21 млн. Мы считаем, что в первую очередь проводить вакцинацию наших медицинских работников.., бойцов, находящихся в зоне ООС.., людей, находящихся в социальных учреждениях, работников образования, полиции, Национальной гвардии, людей старше 60 лет, имеющих сопутствующие заболевания. Все эти категории составляют около 21 млн граждан”, – отметил он.