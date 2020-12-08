Межбанк: аукцион Минфина по размещению ОВГЗ позитивно скажется на курсе нацвалюты

Вторник на валютном рынке пройдет достаточно динамично и с элементами интриги по дальнейшему движению курса.
Всему виной два фактора:
1) сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ;
2) активное укрепление гривны последних дней на фоне активизации деятельности компаний перед началом сезона бюджетных расчетов.
На аукционе Минфин собирается разместить облигации в гривне на сроки, удовлетворяющие возможности и желания любых инвесторов. Это как относительно “короткие” – 77,182, 217, 315 дней, так и “длинные” – на 511, 1050 и 1533 дня. Кроме этого – еще и валютные долларовые на 309 дней и номинированные в евро – на 323 дня.
Такое разнообразие предложения облигаций в сочетании с ростом их доходности позволяет чиновникам рассчитывать на значительный интерес к ним со стороны не только госбанков, но и иностранцев. По нашим прогнозам, объем размещения сегодня составит не менее 18-24 млрд гривен в эквиваленте, а если Минфин еще и расщедрится в части дальнейшего роста доходности, то результаты могут быть еще больше. Такие значительные потоки средств отразятся на поведении ресурсного и валютного рынка сегодня и завтра (в день расчетов инвесторов за купленные облигации). Это позитивно скажется на курсе нацвалюты на межбанке.
А хозяйственная деятельность компаний на фоне приближения периода бюджетных расчетов сейчас также работает в пользу гривны. “Напуганные” снижением валютных котировок экспортеры в настоящее время активно продают валюту на опасениях дальнейшего обвала курса, а вот покупатели не спешат, надеясь купить её максимально дешево. Превышение предложения над спросом создает предпосылки к дальнейшему проседанию котировок.
Сдерживает ситуативное проседание курса сейчас по факту Нацбанк, который стал выкупать излишек доллара на торгах. Практически его ценники и определяют сейчас уровень котировок американской валюты на межбанке. Вчерашний выкуп доллара регулятором по 27,84-27,85 гривен и завершение торгов приблизительно в тех же границах – тому яркое подтверждение. При ситуативном превышении предложения мы и сегодня увидим на торгах НБУ со скупкой излишка доллара, что будет сдерживать укрепление гривны.
Против гривны во вторник может сработать только фактор выхода на торги крупных покупателей из реального сектора, а также той части нерезидентов, кто все же продолжает выходить из наших облигаций и предпочитает фиксировать свой доход в валюте. Снижение курса может простимулировать их покупки, если они решат, что “дно” достигнуто.
По расчетам Finance.ua, объем операций на торгах 15 декабря будет в пределах до $ 180-240 млн при заключении до 510-580 сделок.
Наличный рынок снова станет заложником ситуации на межбанке и обменники будут периодически менять свои ценники в течение дня в зависимости от поведения безналичной валюты во время сессии.
Учитывая приближение заседания ФРС США (состоится 16 декабря) и последующее оглашение его результатов – сегодня, завтра и послезавтра валютные ралли по паре евро/доллар усилятся. Это позволит спекулянтам “поиграть” с евро как на международном, так и на украинском валютном рынках.
Курсы межбанка по нашему прогнозу 15 декабря будут в пределах: доллар – коридор 27,70 – 27,95 гривен, евро – коридор 33,50 – 33,90 гривен.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 27,70 – 28,00 гривен. По евро: в банках коридор 33,40 – 34,05 гривен, а в обменках финкомпаний – в пределах 33,50 – 33,90.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,84 / 27,85
евро – 33,85/ 33,87
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