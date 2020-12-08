Нацбанк начнет по-новому оценивать небанковские финучреждения

Национальный банк утвердил критерии оценки степени риска участников рынка небанковских финансовых услуг и их общественной важности.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“Перечень этих критериев и порядок их применения приведены в Положении об установлении критериев, по которым оценивается степень риска от ведения деятельности участниками рынка небанковских финансовых услуг, их общественной значимости, на основании которых определяется периодичность проведения плановых инспекционных проверок, и порядке их применения”, – говорится в сообщении.
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Это распределение позволит регулятору применять риск-ориентированный подход и учесть принцип пропорциональности для определения интенсивности надзорных действий.
Критерии оценки степени риска участников рынка:
Частота и период проведения оценки участников рынка:
Особенности проведения оценки участников рынка:
Периодичность проведения плановых проверок:
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