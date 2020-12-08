Нацбанк начнет по-новому оценивать небанковские финучреждения

Национальный банк утвердил критерии оценки степени риска участников рынка небанковских финансовых услуг и их общественной важности.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Перечень этих критериев и порядок их применения приведены в Положении об установлении критериев, по которым оценивается степень риска от ведения деятельности участниками рынка небанковских финансовых услуг, их общественной значимости, на основании которых определяется периодичность проведения плановых инспекционных проверок, и порядке их применения”, – говорится в сообщении.

Читайте также: Повышение гарантированной суммы и покрытие вкладов в МФО: планы Фонда гарантирования на 2021

Это распределение позволит регулятору применять риск-ориентированный подход и учесть принцип пропорциональности для определения интенсивности надзорных действий.

Критерии оценки степени риска участников рынка:

состояние корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля;

показатели деятельности;

соблюдение обязательных критериев и нормативов, а также других показателей и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами.

Частота и период проведения оценки участников рынка:

Национальный банк будет проводить оценку степени риска и оценку общественной важности участника рынка один раз в год, не позднее 15 декабря года, в котором проводится оценка;

периодом оценивания участника рынка является период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года;

оценка степени риска проводится участниками рынка, у которых по состоянию на дату проведения оценки есть действующая лицензия на ведение деятельности по предоставлению финансовых услуг;

Национальный банк имеет право определить участников рынка, в отношении которых не проводится оценка общественной важности. Такие учреждения не включаются в план проведения плановых проверок. Национальный банк имеет право проводить внеплановые инспекционные проверки и вести безвыездный надзор за этими участниками рынка.

Особенности проведения оценки участников рынка:

каждый показатель и его вес в оценке каждого из критериев определяется и рассчитывается в зависимости от типа участника рынка: отдельно для страховщиков, кредитных союзов, финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей;

по результатам оценки степени риска участнику рынка присваивается балл: 1 (низкий), 2 (средний), 3 (высокий) и 4 (критический);

с учетом определенных критериев, видов деятельности, размера, объемов (доли) на рынке финансовых услуг, структуры, а также других показателей участника рынка Национальный банк относит его к одной из 4 групп общественной важности.

Периодичность проведения плановых проверок:

составление плана проведения плановых инспекционных проверок участников рынка на следующий год происходит в соответствии с результатами оценки степени риска и общественной важности участников рынка, а также с учетом имеющихся надзорных ресурсов и приоритетов;

плановая проверка каждого участника рынка будет проводиться не чаще одного раза в год;

плановые проверки участников рынка – участников финансовой группы будут проходить одновременно с плановой проверкой ответственного лица такой финансовой группы;

определение периодичности проведения плановых проверок будет осуществляться по матрице, где на основе рассчитанного балла степени риска и группы общественной важности указана периодичность плановых проверок – от 1 раза в год до 1 раза в 5 лет.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫