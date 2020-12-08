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День финансов: о 600 тыс. грн в 2021 году, и 300 тыс. должников в 2020

Понедельник, 14 декабря. Про обещанные 8 тыс. грн предпринимателям под елочку, и 600 тыс. грн вкладчикам в 2021 году:

Планы ФГВФЛ на 2021. В следующем году Фонд гарантирования вкладов планирует повышение суммы гарантирования до 600 тысяч гривен. Также фонд намерен начать гарантировать вклады в небанковских финучреждениях.

Но и это еще не все: ФГВФЛ собрался присоединить к системе гарантирования вкладов «Ощадбанк», и завершить реструктуризацию своих долговых обязательств перед Минфином.

Ограничения на въезд для иностранцев продлили. Согласно решению правительства, для пересечения украинской государственной границы иностранцами и лицами без гражданства необходим полис страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине. Полис должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19, и обсервации. Страховка должна действовать весь срок пребывания в Украине.

Кстати, сегодня Кабмин перераспределил 6 миллиардов гривен расходов из госбюджета на фонд борьбы с COVID-19.

Плюс 300 тыс. должников. По данным Опендатабот, на данный момент более 2 миллионов украинцев значатся в реестре должников. За год их количество выросло на 18%. Должниками стали еще 300 тысяч человек. Больше всего должников по оплате коммунальных услуг. Количество таких должников выросло на 36% за год (это +57 тысяч человек).

Почему повышение “минималки” отложили? Как объяснил министр финансов Сергей Марченко, правительство решило отсрочить повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен после консультаций с международными партнерами. Повышение с 1 июля 2021 года могло вызвать инфляцию. Окончательное решение по повышению примут в середине следующего года.

Кстати, в МВД считают, что зарплаты полицейским уже нужно повысить в несколько раз. Как отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, уровень зарплат полицейских нужно повышать, поскольку в МВД не могут долго удерживать на работе людей, которые работают за 14 тысяч гривен и должны распутывать сложные схемы с участием преступников.

По 8 тыс. под елочку. С сегодняшнего дня есть возможность оформить заявку на разовую выплату 8 тыс. гривен материальной помощи наемным работникам и ФЛП, если их сфера деятельности подпадает под остановку работы из-за карантина. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что заявители, которые не будут медлить с обращением за пособием, должны получить его до Нового года. Также по его словам, на портале “Дія” за 10 часов зарегистрировали более пяти тысяч заявок.

Добавим, что по результатам опроса наших читателей, только 14% опрошенных считают 8 тысяч гривен достаточной суммой, чтобы держать свой бизнес на плаву. Подавляющее большинство опрошенных заявили о том, что 8 тыс. грн будет недостаточно для того, чтобы поддержать предприятие во времена кризиса.

P.s. А какие у вас планы на Новый год? Такого года у нас еще никогда не было, поэтому и провожать его будем по-особенному. Один из безопасных и комфортных вариантов – заказать еду и снять уютный дом для своей компании. Finance.UA решил проанализировать, сколько стоит аренда частных домов на Новый год в Украине. Мы рассмотрели самые популярные направления.

Львов, Киев и другие: Стоимость аренды домов на Новый год-2021 🎄

По материалам Finance.UA
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