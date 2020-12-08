В Польше иностранцы с видом на жительство будут иметь право на прививку от коронавируса

В Польше в январе начнется кампания по бесплатной и добровольной вакцинации граждан от COVID-19.
Об этом информируют в Radio Poland.
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15 декабря Польша должна принять Национальную программу вакцинации от коронавируса. Начать ее реализацию намерены во второй половине января 2021 года.
Зарегистрироваться для прививки можно будет четырьмя способами: непосредственно в клиниках, с помощью информационной линии, через интернет-страницу или через электронный счет пациента.
Глава Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик отметил, что пациентов будут записывать на два визита. Запросы будут поступать сразу в центральную базу, которая связана со всеми пунктами вакцинации. После этого пациенту автоматически будут назначены дата и время прививки.
Михал Дворчик отметил, что в первую очередь будут вакцинировать людей с сопутствующими заболеваниями. Они будут иметь право на вакцинацию вне очереди. В первой волне вакцинированных будут медицинские работники, правоохранители, медики, силовые органы, а также обитатели домов социальной опеки и гериатрических пансионатов.
Он отметил, что на прививки будут иметь право в том числе и иностранцы, у которых есть разрешения на временное или постоянное проживание в Польше.
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