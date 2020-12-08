В Украине начали действовать нормы по использованию ВІМ-технологии в строительстве

В Украине уже разрешено проектировать здания с учетом ВІМ-технологии (Building Information Modeling), а также подавать на утверждение и экспертизу проекты строительства в бумажной и электронной форме.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

«Вступили в силу изменения в Порядок разработки проектной документации на строительство объектов, которые позволяют использовать ВІМ-технологии и Порядок утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы, которые могут подаваться в бумажной и электронной форме или в виде электронных документов», — говорится в сообщении.

Что такое BIM-технологии:

это новый подход к управлению цифровой информацией в строительной отрасли, который позволяет виртуально воссоздать объект еще до начала его строительства. Он позволяет повысить безопасность и надежность зданий и сооружений, контролировать качество и скорость строительных работ, существенно снизить вероятность ошибок в проектах, уменьшить стоимость строительства и оптимизировать затраты на стадии эксплуатации.

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«Модернизация и цифровая трансформация отечественной строительной отрасли, в частности, благодаря внедрению BIM-технологий, позволит решить ряд системных проблем. Речь идет о низком качестве проектирования и строительства, неэффективном использовании ресурсов, непрогнозируемости затрат на эксплуатацию построенных объектов, аварийности зданий и сооружений, нехватке инвестиций, ресурсоемкости и неэнергоэффективности отрасли», — отметил первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.

Отмечается, что для системного комплексного внедрения информационного моделирования в строительстве, Минрегион разработал Концепцию и план мероприятий по ее реализации. В первую очередь внедрение BIM-технологии, отмечают в министерстве, требует государственного регулирования, в частности, создания необходимой нормативно-правовой базы, разработки ряда норм и стандартов, государственной поддержки реализации пилотных проектов, подготовки специалистов соответствующей квалификации, информационной, организационной и методической поддержки.

В настоящее время Минрегион работает над обновлением 20 государственных строительных норм, разработкой национальных сметных норм и разрабатывает комплексный план пересмотра строительных норм до 2025 года.