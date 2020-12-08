В Украине начали действовать нормы по использованию ВІМ-технологии в строительстве

В Украине уже разрешено проектировать здания с учетом ВІМ-технологии (Building Information Modeling), а также подавать на утверждение и экспертизу проекты строительства в бумажной и электронной форме.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.
«Вступили в силу изменения в Порядок разработки проектной документации на строительство объектов, которые позволяют использовать ВІМ-технологии и Порядок утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы, которые могут подаваться в бумажной и электронной форме или в виде электронных документов», — говорится в сообщении.
Что такое BIM-технологии:
Читайте также: Украина попала в ТОП-10 стран с самым заметным ростом цен на жилье
«Модернизация и цифровая трансформация отечественной строительной отрасли, в частности, благодаря внедрению BIM-технологий, позволит решить ряд системных проблем. Речь идет о низком качестве проектирования и строительства, неэффективном использовании ресурсов, непрогнозируемости затрат на эксплуатацию построенных объектов, аварийности зданий и сооружений, нехватке инвестиций, ресурсоемкости и неэнергоэффективности отрасли», — отметил первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.
Отмечается, что для системного комплексного внедрения информационного моделирования в строительстве, Минрегион разработал Концепцию и план мероприятий по ее реализации. В первую очередь внедрение BIM-технологии, отмечают в министерстве, требует государственного регулирования, в частности, создания необходимой нормативно-правовой базы, разработки ряда норм и стандартов, государственной поддержки реализации пилотных проектов, подготовки специалистов соответствующей квалификации, информационной, организационной и методической поддержки.
В настоящее время Минрегион работает над обновлением 20 государственных строительных норм, разработкой национальных сметных норм и разрабатывает комплексный план пересмотра строительных норм до 2025 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплаты полицейским нужно повысить в несколько раз - МВДВчера, 09:29 - 2538 18
Достаточно ли ФЛПам пособия в размере 8 тыс. гривен (опрос)Вчера, 16:01 - 712 5
Пособие для ФЛП: «Дія» получила свыше 5 тысяч заявокВчера, 11:30 - 952 5
ЗАЗ будет поставлять автобусы в ЕвросоюзВчера, 03:23 - 1504 5
Нацполиция получила первые 30 мобильных станций техосмотра: смогут проверять авто прямо на дорогеВчера, 17:18 - 859 3
Правительство готовит законопроект об индексации пенсий для четырех миллионов украинцевВчера, 21:30 - 11836
Повышение гарантированной суммы и покрытие вкладов в МФО: планы Фонда гарантирования на 2021Вчера, 14:05 - 4232 1
Топ-категории в реестре должников - Опендатабот (инфографика)Вчера, 13:00 - 3286
Стоимость квартир на первичке и вторичке Киева (инфографика)Вчера, 09:02 - 3174 1
Зарплаты полицейским нужно повысить в несколько раз - МВДВчера, 09:29 - 2538 18
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1091 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1288
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 1766 1
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 3686 11
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 4104 7