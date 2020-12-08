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НБУ впервые за месяц вернулся к выкупу валюты на межбанке

НБУ впервые за месяц вернулся к выкупу валюты на межбанке

В течение 7-11 декабря Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 79 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Всю сумму НБУ купил в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching). При этом интервенций по продаже валюты Нацбанк не проводил.

Последние интервенции Нацбанка 2-6 ноября по продаже валюты на межбанке составляли 70 млн долларов, по покупке – 41 млн долларов.

Справка Finance.ua:

  • За прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка в среднем на 40 копеек.
  • Спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке незначительно превышает предложение (на 9 млн. долларов США в среднем за день) и формируется преимущественно за счет «форвардного» сегмента рынка, что свидетельствует о сохранении умеренных девальвационных рисков в условиях неопределенности с развитием ситуации в экономике в связи с коронакризисом.

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По материалам Економічна Правда
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