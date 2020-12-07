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ФГВФЛ анонсировал аресты иностранных активов владельцев крупных банков-банкротов

ФГВФЛ анонсировал аресты иностранных активов владельцев крупных банков-банкротов

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц заявили, что в 2021 году будут арестованы активы связанных лиц выведенных с рынка банков Дельта Банк, Финансы и Кредит, Имэксбанк и Национальный кредит.

«По банкам Дельта, Имекс, Национальный кредит и Финансы и Кредит уже заключены соглашения, и уже год ведется работа с юридическими компаниями в иностранных юрисдикциях. Я не могу говорить о деталях, называть конкретные страны и активы, поскольку это конфиденциальная информация. Но мы уже по этим банкам в следующем году выходим на замораживание, арест активов связанных лиц этих банков. Это уже определенный успех», – сказал Новиков, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов, на итоговой пресс-конференции ФГВФЛ.

Он добавил, что Фонд также проводит конкурсы по закупке юридических услуг для возмещения в иностранных юрисдикциях ущерба, причиненного связанными лицами банкам Финансовая инициатива, VAB Банк, ФИДОБАНК, Банк Вектор.

«В следующем году мы планируем конкурсы по еще 19 банкам. Возможно, их будет меньше, поскольку мы планируем заявлять такие иски пулами банков, связанных между собой», – добавил Новиков.

По его словам, это поможет сэкономить время и деньги.

По материалам НВ
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