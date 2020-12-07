По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (32,874 млн грн и 36,518 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 28), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,03-28,04 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 79 активных заявок по доллару на сумму 69,392 грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,9700 – 45 000
28,1200 – 150 000
28,1000 – 50 000
28,1000 – 2 222
28,0500 – 10 000
28,0500 – 888
28,0500 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,0200 – 4 000
28,0200 – 30 000
28,0200 – 4 500
28,0200 – 5 000
28,0300 – 15 000
28,0300 – 25 000
28,0300 – 39 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0621 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0386 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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