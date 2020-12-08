Саудовская Аравия завершает крупнейший инфраструктурный проект - метро на 176 км

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде реализуется масштабный проект строительства сети метро, ​​состоящий из шести линий суммарной длиной 176 км и 85 станциями.

Об этом пишет портал «Железные дороги мира».

Отмечается, что это крупнейший в мире одноэтапный проект сооружения метрополитена.

На надземных линиях 4 и 6 протяженностью 30 и 13 км соответственно проводятся испытания, в которых 35 поездов движутся в режиме реального графика с выполнением операций по техническому обслуживанию и мониторингом работы всех задействованных в эксплуатации служб.

Затем состоится передача инфраструктурного комплекса оператору – консорциуму Flow в составе компаний Alstom, Hitachi Rail STS и железных дорог FS.

Открытие двух линий для регулярных перевозок ожидается в середине 2021 года. Ввод в эксплуатацию подземной линии №5 протяженностью 25 км состоится позже, в конце 2021 года.

На линиях 1, 2 и 3 остается завершить работы в 10-20% проектного объема.

Реализация проекта метрополитена стоимостью 24,4 млрд долларов была начата в апреле 2014 года.

Проект строительства метро входит в масштабную программу по развитию системы общественного транспорта крупнейшего в Саудовской Аравии города, включающую также создание разветвленной сети автобусных маршрутов протяженностью около 1900 км и 3000 остановок.

Также сообщается, что в Эр-Рияде ежедневно выполняется около 10 млн поездок, из них 80% приходится на личные автомобили и только 2% – на общественный транспорт. Новая система общественного транспорта должна ликвидировать этот дисбаланс и решить вопрос с пробками, которые стали серьезной проблемой для города.