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В Харькове экспедитор ради денег инсценировал собственное ограбление

В Харькове экспедитор ради денег инсценировал собственное ограбление

Мужчина договорился со знакомым, что тот на заправке забрызгает его из баллончика, а сумку с деньгами отберет, после чего они поделят украденное.

В Харькове экспедитора обвиняют в инсценировки нападения на себя и краже денег. Инцидент произошел в начале декабря и вскоре был раскрыт, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что мужчина находился в тяжелом материальном положении и договорился со знакомым инсценировать нападение на себя, чтобы поделить похищенные деньги.

По данным полиции, 5 декабря около 23:20 через оператора 102 поступило сообщение о нападении на автомобиль экспедитора на автозаправке по ул. Чувашская.

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“Неизвестный открыл переднюю пассажирскую дверь автомобиля, забрызгал из баллончика экспедитора и забрал из салона автомобиля сумку с денежными средствами в сумме более 237 тыс. грн гривен, принадлежащих частному предпринимателю. После содеянного мужчина скрылся. В ходе проверки полицейские установили, что нападение инсценировано”, – говорится в сообщении.

После проведения расследования 28-летнему экспедитору и его 40-летнему знакомому сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о краже (ч. 3 ст. 185) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы.

По материалам Корреспондент.net
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