Арбитражный суд признал, что Украина может и вправе ограничивать экспорт леса

На арбитражном суде признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, таким образом существующий запрет экспорта 2005 года признан судом полностью правомерным.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка.
Арбитры признали, что запрет 2015 года должен быть откорректирован с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности в соответствии со статьями 290 и 293 Соглашения об ассоциации.
“Меры по корректировке должны быть предприняты в сотрудничестве с ЕС. Что понятно, поскольку хищнический спрос со стороны компаний ЕС является движущей силой несбалансированного экспорта леса и создает угрозу для Карпатского региона”, – написал он.
Качка отметил, что решение арбитров дает широкую свободу выбора мер для исполнения решения.
“Краеугольным элементом его выполнения будет создание нормального рынка внутри Украины”, – сообщил замминистра.
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