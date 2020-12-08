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McLaren продает треть гоночного подразделения за 560 млн фунтов стерлингов

McLaren продает треть гоночного подразделения за 560 млн фунтов стерлингов

Компания McLaren Racing, гоночное подразделение группы McLaren, продала 15% своих акций американскому фонду MSP Sports Capital за 560 млн фунтов стерлингов, передает Motorsport.

Как отмечает издание, ранее стало известно, что фонд получит 15% акций, однако со временем его долю решили увеличить до 33%.

MSP Sports Capital вложит в гоночную компанию 185 млн фунтов стерлингов, которые будут потрачены на финансирование команд McLaren в Формуле 1 и IndayCar, а также в других гоночных соревнованиях.

Таким образом, общую стоимость McLaren Racing стороны оценили в 560 млн фунтов.

MSP Sports Capital станет миноритарным акционером McLaren Racing. Крупнейшим владельцем гоночного подразделения остается McLaren Group. Последняя на 56% принадлежит инвестиционному фонду Mumtalakat, который был основан королевской семьей Бахрейна.

В рамках сделки два представителя MSP Sports Capital войдут в совет директоров McLaren Racing и еще два — в совет директоров McLaren Group. Партнеры подтвердили, что Зак Браун в долгосрочной перспективе останется руководителем McLaren Racing.

По информации Bet.ua, не так давно “Формула-1” объявила, что вводит лимит на расходы для каждой гоночной команды. С сезона 2021 года эта сумма составит 145 млн фунтов стерлингов.

Заключив договор с новым инвестором, Макларен сможет тратить на улучшения разрешенные 145 млн. Например, в новом сезоне команда снова будет использовать моторы Мерседес.

Пилотами команды в новом сезоне будут Даниэль Риккардо и Ландо Норрис.

По материалам Дело
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